Господдержка белгородских предпринимателей за четыре года выросла в 32 раза

В период 2021-2024 годов за счет средств бюджета Белгородской области финансовая помощь в регионе была оказана почти 3 тыс. предприятий и организаций. Общий объем поддержки составил 1,7 млрд руб. В целом за указанный период объем господдержки вырос в 32 раза. Об этом главе региона Вячеславу Гладкову доложил первый заместитель губернатора Илья Пономарев на заседании облправительства 23 марта. Господин Гладков подчеркнул важность системной работы по информированию бизнеса о существующих механизмах поддержки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Действительно, проблем очень много в регионе. И зачастую за поиском решения текущих проблем мы забываем то, что сделали еще вчера. Сейчас рассматриваем итоги за последние несколько лет, и фиксация объема государственной помощи и результативность очень важны. Это большой объем работы»,— отметил губернатор Белгородской области.

По информации правительства Белгородской области, наиболее востребованной мерой поддержки стала компенсация затрат на приобретение нового оборудования для создания и расширения производства. На эти цели из областной казны направили более 1,1 млрд руб., поддержку получил 221 предприниматель. Илья Пономарев подчеркнул в докладе, что на каждый рубль субсидий прирост налоговых платежей в бюджетную систему в следующем финансовом году составил 1,73 руб.

Особое внимание, по словам господина Пономарева, было уделено мерам по компенсации ущерба пострадавшим субъектам предпринимательства. В 2024 году из облбюджета направили 250 млн руб. Это позволило сохранить 121 предприятие и налоговые поступления в размере более 1 млрд руб.

В рамках поддержки выхода бизнеса на интернет-площадки на гранты направили более 30 млн руб. с поддержкой 176 субъектов предпринимательства — объем налогов от получателей втрое превысил бюджетные вложения. По проекту «Новые возможности» с 2022 по 2024 год из областной казны выделили более 280 млн руб., участие в проекте приняли более 2,4 тыс. предпринимателей — накопленным итогом сумма налогов, выплаченных участниками, превысила 214 млн руб.

Господин Пономарев также отметил высокую отдачу от поддержки инвестпроектов, финансируемых с привлечением федерального бюджета. С 2022 по 2024 год было поддержано 32 новых инвестпроекта в сфере обрабатывающего производства и АПК, общая сумма мер поддержки составила 2,6 млрд руб., при этом частными инвесторами вложено 23,2 млрд руб. В рамках инвестпроектов создано 2,5 тыс. рабочих мест с планом увеличения до 3 тыс. Суммарные налоговые отчисления от предприятий-инвесторов составили 4,9 млрд руб. в федеральный бюджет и почти 2 млрд руб. — в региональный. По данным первого заместителя губернатора, прогнозируемые поступления до 2029 года превысят 5,5 млрд рублей. Реализация инвестпроектов позволила предприятиям увеличить выручку более чем в два раза, а прибыль — в 8,6 раза.

Говоря о поддержке в условиях СВО, Илья Пономарев также отметил, что в 2023–2024 годах компенсацию нанесенного ущерба получили более 1 тыс. предприятий и организаций. Субъектам малого и среднего бизнеса выплачено свыше 2,5 млрд руб., 42 крупных и средних промышленных предприятия получили более 3 млрд.

Ознакомившись с докладом, Вячеслав Гладков дал поручение максимально активно распространять информацию о существующих мерах господдержки, особенно — в приграничье. Запросы от бизнеса, поданные через инцидент-менеджмент, по словам губернатора, требуется отрабатывать в индивидуальном порядке.

В первой половине марта «Ъ-Черноземье» писал, что правительство Белгородской области, Федеральная налоговая службой (ФНС) и предпринимательское сообщество совместно разработали новые меры поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в приграничных округах. Нововведения, в частности, касаются снижения налоговой нагрузки на бизнес.

Денис Данилов