Президент присвоил почетные звания хормейстеру и фермеру из Черноземья

Почетные звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» и «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» присвоены Дмитрию Путилину из Липецкой области и Владимиру Кондрашкину из Тамбовской соответственно. Указ, подписанный президентом Владимиром Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Господин Путилин — хормейстер заслуженного коллектива «Усманского народного хора русской песни им. А.А. Степанова» бюджетного учреждения «Межпоселенческий центр культуры и досуга».

«Заслуженный работник культуры Российской Федерации» — почетное звание, присваивающееся высокопрофессиональным сотрудникам организаций, работающих в области культуры, искусства, образования, полиграфии, печати, кинематографии, радио и телевидения, а также участникам самодеятельного творчества и лицам, участвующим в работе организаций культуры на общественных началах. Как правило, оно присваивается не ранее чем через 20 лет с начала профессиональной деятельности. Обязательным условием является наличие у кандидата отраслевых наград федеральных или региональных органов власти.

Господин Кондрашкин — индивидуальный предприниматель и глава крестьянского фермерского хозяйства (КФХ). По данным Rusprofile, КФХ зарегистрировано в ноябре 1998 года в Первомайском районе Тамбовской области. Основной вид деятельности — выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур.

Звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» присваивается работникам крестьянских и фермерских хозяйств, научно-исследовательских учреждений, организаторам сельскохозяйственного производства, механизаторам, техникам-механикам, зоотехникам, агрономам, ветеринарным врачам, рабочим, инженерно-техническим и научным сотрудникам. Основанием для награждения служат личные заслуги в существенном увеличении урожайности и сбора сельскохозяйственных культур, повышении плодородия земель, продуктивности скота и прочем. Присваивается не ранее чем через 20 лет с начала профессиональной деятельности и при наличии у представленного к награде лица отраслевых наград федеральных или региональных органов государственной власти.

Сегодня также стало известно, что президент наградил матерей-героинь из Воронежской и Курской областей.

