Президент наградил матерей-героинь из Воронежской и Курской областей

За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей звание «Мать-героиня» присвоено Наталии Лебедевой и Надежде Мануковской из Воронежской области, а также Ирине Казимировой из Курской области. Соответствующий указ, подписанный президентом Владимиром Путиным, опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мать-героиня» — высшее государственное звание Российской Федерации, учрежденное в 2022 году. Присваивается имеющим гражданство РФ матерям, родившим и воспитавшим десять и более детей — граждан РФ. Удостоенным этого звания женщинам вручают орден и выплачивают денежное поощрение в размере 1 млн руб. С 1 января 2025 года матерям-героиням также полагаются социальные гарантии, аналогичные предоставляемым Героям Труда.

Кроме того, в соответствии с указом медалью ордена «Родительская слава» награждены Татьяна и Александр Кукины из Тамбовской области.

Медалью ордена «Родительская слава» награждают родителей либо усыновителей, воспитывающих или воспитавших четверых и более детей — граждан России в соответствии с требованиями семейного законодательства. Денежное поощрение при вручении медали составляет 200 тыс. руб.

Денис Данилов