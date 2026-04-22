В Сальвадоре начался суд над 486 участниками банды MS-13

Суд в Сальвадоре начал один из самых массовых процессов, в рамках которого будут рассмотрены более 47 тыс. преступлений за период с 2012 по 2022 год. Как сообщает AP, в числе подсудимых одновременно 486 человек, подозреваемых в причастности к деятельности международной преступной группировки Mara Salvatrucha (MS-13).

Процесс идет в специальном суде по борьбе с организованной преступностью в Сан-Сальвадоре. 413 обвиняемых участвуют в заседаниях в режиме онлайн, находясь в тюрьме, еще 73 обвиняемых судят заочно. Среди предъявленных обвинений — убийства, вымогательства, контрабанда оружия, похищение людей.

Это не первый массовый судебный процесс в Сальвадоре с момента введения в 2022 году чрезвычайного положения из-за деятельности преступных группировок в стране. В марте 2025 года приговоры получили 52 члена банды Barrio 18. Самый длительный срок, назначенный одному из лидеров группировки, составил 245 лет. В ноябре того же года сроки получили еще 45 членов банды, а ее главарь был приговорен к 397 годам лишения свободы. Всего с 2022 года власти Сальвадора арестовали более 91 тыс. человек по обвинению в участии в деятельности разных преступных группировках.

Алена Миклашевская