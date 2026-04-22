Инвесторы вырулили на рынок парковок

Доходность от аренды машино-места в столичном ЖК выше, чем от студии бизнес-класса. Парковки теперь сдают даже посуточно. На этот тренд обращают внимание опрошенные “Ъ FM” брокеры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Дорогие новостройки не оставили выбора. Инвесторы теперь смотрят на машино-места, где ниже порог входа и выше доходность. Спрос на такой актив за два года вырос на треть, утверждают собеседники “Ъ FM”. Но найти площадку у застройщика дешевле 2,5 млн руб. становится большой удачей. На стадии котлована они не продаются, лоты выводят ближе к окончанию строительства — отсюда и высокий прайс.

Если однокомнатная квартира в Москве в среднем приносит 5% годовых, то парковочное пространство — 7%. Все зависит от локации и самого ЖК. Самый выгодный вариант — купить, а потом продать. Но такая опция доступна только резидентам новостроек, отмечает директор департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова:

«За год цены на парковки выросли в среднем на 40-50%, а в некоторых ЖК — на 100%.

В отдельных комплексах действуют ограничения по площади. Например, если ты владеешь студией до 50 кв. м, машино-место тебе не продадут. При этом на площадках инвестпортала парковки можно приобрести, и это бывает достаточно выгодно».

На инвестпортале Москвы сейчас доступно почти 3,5 тыс. лотов: от 360 тыс. руб. за площадку на крытом многоуровневом паркинге (например, у метро «Бунинская аллея») до 3,5 млн в новостройках. Но это начальная цена торгов. Есть адреса, где продаются сразу 140 мест в одном ЖК — есть из чего выбрать. Арендаторы платят за парковку в среднем от 20 до 50 тыс. в месяц, за исключением элитных ЖК. Некоторые собственники уже зарабатывают на посуточной аренде — от 1 тыс. в день. И цены будут только расти, считает основатель компании InnovaTransport Алексей Смирнов:

«Город борется с автомобилизацией, и девелоперы следуют этому тренду по-своему. Если рядом станции метро или МЦК, застройщик может спокойно снизить количество парковочных мест. Плюс в прошлом году бывшая Москомархитектура уменьшила норматив автомобилизации, который принимается в расчетах. Раньше у нас было около 300 автомобилей на 1 тыс. жителей, теперь — 260. Сейчас в проектах машино-мест будет еще меньше».

В ЦАО парковки сдаются от 100 тыс. в месяц, в элитных ЖК цена доходит до 1,5 млн руб.

А при покупке они обойдутся уже как квартира бизнес-класса. В Москве один из самых низких коэффициентов обеспеченности машино-местами — в среднем 0,5%. Но чем выше класс жилья, тем больше парковок строит девелопер. Иногда на одну квартиру заложено два бокса. За сокращение парковок в новостройках пару лет назад высказался Марат Хуснуллин. По словам вице-премьера, в таком количестве они не распродаются, а платят за них в итоге все жители домов. Таким образом, машино-места в жилых комплексах дорожают быстрее, чем сами квартиры, замечает директор департамента продаж компании «Метриум» Константин Шибецкий:

«Инвесторы, которые приобретали машино-места по невысокой стоимости, например в Подмосковье за 1,5-2 млн руб., и сдавали их в аренду за 20 тыс. руб., получали бы доходность уже 12%. Если говорить о сегодняшнем рынке, сдавать парковочное место по самой высокой планке, мягко говоря, невыгодно. Но есть другой плюс — точка входа в три раза ниже, чем покупка студии за 12 млн руб. Цены на парковочные места вышли на плато. Средняя стоимость на апрель 2026 года в комфорт-классе составляет 3,3 млн руб. (рост 26,6% за год). В бизнес-классе цифра начинается от 4 млн руб., здесь небольшой прирост — 4,8%. А в премиальном сегменте прирост составил 34% — до 9,2 млн руб.»

Рекорд этого года — парковка площадью 21 кв. м в одном из ЖК на Патриарших. Самое дорогое машино-место в Москве девелопер продал почти за 40,5 млн руб.

Аэлита Курмукова