«Бостон» сравнял счет в серии play-off НХЛ благодаря голу с центра площадки

«Бостон Брюинс» на выезде обыграл «Буффало Сейбрс» во втором матче стартового раунда play-off Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:2.

В составе победителей дубль сделал Виктор Арвидссон. Морган Гики забил гол с центра площадки броском с неудобной руки. Павел Заха поразил ворота соперника в большинстве. На 41-й минуте игры голкипер «Буффало» Укко-Пекка Луукконен был заменен. Вышедший вместо него Алекс Лайон оставил свои ворота в неприкосновенности. У проигравших шайбы забросили Боуэн Байрэм и Пейтон Кребс.

«Бостон» сравнял счет в противостоянии до четырех побед — 1:1. Следующий матч серии пройдет на домашней площадке «Брюинс» в ночь на 24 апреля.

В другом матче дня «Тампа-Бей Лайтнинг» также сравнял счет в серии, обыграв «Монреаль Канадиенс» в овертайме второго матча со счетом 3:2. Российский форвард хозяев Никита Кучеров забил гол в play-off НХЛ впервые с 2023 года. Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 25 бросков из 27.

Таисия Орлова