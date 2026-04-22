ВСУ атаковали Курск: 36 человек эвакуировали из поврежденного беспилотником дома

В ночь на среду, 22 апреля, ВСУ атаковали Курск. По предварительной информации, беспилотник упал во дворе многоквартирного дома (МКД) на территории Центрального округа областного центра. Обломки повредили крышу МКД. Эвакуированы 36 человек, включая девятерых детей. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«К счастью, беспилотник не сдетонировал. На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, место было оцеплено»,— написал глава региона.

В пунктах временного размещения (ПВР) находятся семь человек, в том числе двое детей. Остальные эвакуированные жители остались у родственников.

«Рассчитываем, что в ближайшее время люди вернутся домой»,— заявил господин Хинштейн.

Мэр Курска Евгений Маслов уточнил, что в результате подомового обхода будут зафиксированы все повреждения.

На этой неделе «Ъ-Черноземье» писал, что Курский областной суд признал жителя Свердловской области 1985 года рождения виновным в госизмене и назначил ему 19 лет колонии строгого режима, установив, что мужчина приехал в регион, чтобы шпионить в пользу украинской разведки и передавать координаты для нанесения ударов БПЛА.

Денис Данилов