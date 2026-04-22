В самарском следкоме сообщили о формировании следственной группы после удара БПЛА в Сызрани

В следственном управлении СКР по Самарской области после частичного обрушения дома в Сызрани из-за БПЛА сформирована следственная группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов, сообщили в ведомстве.

На месте происшествия работают сотрудники областного следственного управления СКР «для производства необходимых процессуальных действий».

О частичном обрушении жилого многоквартирного дома в Сызрани из-за обломков дронов стало известно сегодня около 7:00 (MSK+1). Вскоре губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что БПЛА повредили два многоквартирных дома в Сызрани. Известно, что погибли ребенок и женщина. Пострадали 11 человек. В городе открыли пункт сбора помощи для пострадавших.

Сабрина Самедова