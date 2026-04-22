Водитель BMW стал фигурантом уголовного дела за дрифт в центре Новосибирска

Уголовное дело возбуждено в отношении водителя иномарки из Новосибирска, устроившего дрифт в центре города. По ст. 267.1 УК РФ (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств) ему грозит лишение свободы до двух лет.

Как рассказали в полиции, в ходе мониторинга соцсетей в одном из местных Telegram-каналов стражи порядка выявили видеоролик. На кадрах видно, как лихач на BMW X4 устроил дрифт на Красном проспекте — главной магистрали Новосибирска. Лихач едва не врезался в проезжавшую мимо легковушку. Кроме того, на BMW нарушителя отсутствовали госномера, а на передних стеклах имелась тонировка.

Расследование установило, что за рулем BMW находился 22-летний житель областного центра. Он признался в содеянном и принес извинения участникам дорожного движения. Иномарку полицейские изъяли как орудие противоправного действия.

