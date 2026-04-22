Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Красносулинском районе выявили применение незаконного пестицида на посевах нута

В Ростовской области специалисты Россельхознадзора выявили нарушение регламента применения препарата при производстве сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Фото: Пресс-служба филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Татарстане

Из данных мониторинга следует, что индивидуальный предприниматель в Красносулинском районе обработал посевы нута пестицидом «Лост». Однако действующий каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к использованию на территории России, не допускает применение этого средства на культуре.

За несоблюдение регламента ведомство объявило предпринимателю предостережение.

Константин Соловьев

