Число мигрантов в ЕС достигло рекордных 64,2 млн

В 2025 году в странах Евросоюза проживало 64,2 млн иммигрантов, следует из доклада Центра исследований и анализа миграции (CReAM), подготовленного в партнерстве с благотворительной организацией Rockwool Foundation Berlin. Показатель увеличился на 2,1 млн по сравнению с предыдущим годом и достиг рекордного уровня. Еще в 2010 году в ЕС было около 40 млн иммигрантов.

Как указано в докладе, страной с наибольшим числом мигрантов остается Германия, где их проживает почти 18 млн. Во Франции и Испании их количество выросло до 9,6 млн и 9,5 млн соответственно. При этом в Испании зафиксирован самый большой приток мигрантов среди крупных европейских стран.

В соотношении с общей численностью населения самая большая доля мигрантов в Люксембурге — 51,2%. С большим отрывом идут Италия, Мальта и Кипр, где этот показатель составляет 33%, 32% и 27,6% населения. Наименьшая их доля в Польше — 26%.

