1,1 тысячи человек прошло расширенную диспансеризацию к 40-летию аварии на ЧАЭС

1,1 тыс. ликвидаторов радиационных аварий и их потомков в Удмуртии поучаствовали в расширенной диспансеризации к 40-й годовщине катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

В целом в республике проживает 1,3 тыс. человек, что подверглись радиационному воздействию. К ним относятся участники и ликвидаторы различных радиационных аварий, а также их потомки. Около 1,1 тыс. из них прошли расширенную проверку своего здоровья накануне 26 апреля, Дня памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах.

«Мы уже обследовали 892 пациентов, которые являются ликвидаторами аварий и 207 членов их семей. Многие нуждаются в постоянном наблюдении врачей, имеют хронические заболевания»,— прокомментировал министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин.

Напомним, расширенная диспансеризация пострадавших на ЧАЭС началась в Удмуртии в конце января и продлится до конца 2026 года. Она проходит в два этапа и включает в себя перечень исследований — сдача анализов, флюорография, маммография — и консультации с врачом. Второй этап необходим при наличии отдельных показаний. Там проводится сканирование артерий, проверка функционирования и компьютерная томография легких, УЗИ щитовидной железы и органов брюшной полости, колоноскопия и консультации узких специалистов.

Авария на Чернобыльской АЭС случилась 26 апреля 1986 года. Она считается одной из крупнейших техногенных катастроф в сфере атомной энергетики в мире. В ликвидации последствий принимали участие около 3 тыс. жителей Удмуртии. В 1992 году была создана общественная организация инвалидов и ветеранов радиационных аварий «Чернобыль».