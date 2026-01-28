В Удмуртии началась расширенная диспансеризация к 40-летию аварии на ЧАЭС

К 40-й годовщине катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) началась расширенная диспансеризация жителей Удмуртии, подвергшихся радиационному воздействию, их детей и внуков. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Всего в республике зарегистрировано 1265 человек, имеющих отношение к ликвидации последствий радиационных аварий, в их числе 255 потомков. Они имеют право на специальное медобследование. Расширенная диспансеризация в Удмуртии проходит в первом квартале 2026 года. В первый день, 21 января, обследование прошли 20 человек. У одного из них нашли злокачественное новообразование.

«Мы понимаем, насколько важно заботиться о здоровье тех, кто находился на передовой, ликвидируя последствия аварии. Прохождение таких медицинских осмотров позволяет не только выявить возможные заболевания на ранней стадии, но и оказать необходимую помощь тем, кто в этом нуждается»,— рассказала замминистра здравоохранения Удмуртии Алсу Ишниязова.

Расширенная диспансеризация включает в себя помимо базовых исследований консультации онколога, дерматолога, хирурга, эндокринолога, офтальмолога, оториноларинголога, невролога и уролога. По результатам обследования назначаются лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия.

Авария на Чернобыльской АЭС случилась 26 апреля 1986 года. Это одна из крупнейших техногенных катастроф в сфере атомной энергетики в мире. В ликвидации последствий принимали участие около 3 тыс. жителей Удмуртии. В 1992 году была создана общественная организация инвалидов и ветеранов радиационных аварий «Чернобыль».