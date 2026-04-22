NYT: вопрос доверия — главное препятствие к заключению мира между США и Ираном

Главной причиной разногласий США и Ирана на первом раунде мирных переговоров — неспособность Вашингтона заслужить доверие Тегерана. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на иранских официальных лиц. По данным издания, 21 апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс отложил свою поездку в Пакистан для переговоров, поскольку иранская сторона вновь подняла этот вопрос.

Иранские чиновники сообщили изданию, что относятся к президенту США Дональду Трампу с особым недоверием. Они помнят, как во время своего первого президентского срока господин Трамп отказался от ядерной сделки, которую Иран заключил с администрацией экс-президента Барака Обамы и другими мировыми державами после почти двух лет переговоров, пишет NYT. При этом Дональд Трамп не утверждал, что Иран нарушает сделку — та ему просто не нравилась.

Когда несколько лет спустя администрация тогдашнего президента США Джо Байдена попыталась уговорить Иран на аналогичное соглашение, иранские власти потребовали гарантий, что администрация Дональда Трампа не сможет разорвать его вновь, утверждают бывшие американские чиновники. Предоставить такие гарантии они не смогли.

За последний год Дональд Трамп дважды вступал в дипломатические переговоры с Ираном, и в обоих случаях на ранних стадиях обсуждений США начинали наносить удары по республике, отмечает газета. В конце февраля президент США направил своих представителей на встречу с иранскими официальными лицами — за день до того, как верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в своей резиденции при атаке американских ВВС. По словам чиновников США, к моменту этой встречи Дональд Трамп уже принял решение о начале войны в Иране.

Опасаясь повторения ошибок, Иран настаивает на поэтапных шагах и сохранении рычагов влияния — например, как минимум на частичном контроле над своими запасами урана, указывает издание. Власти США, в свою очередь, также обвиняют Иран во лжи. По их словам, Тегеран годами утверждал, что его ядерная программа предназначена исключительно для мирных целей, однако американские власти говорят о найденных доказательствах иранских военных исследований в области атома. Иран также нарушал свои международные обязательства, строя секретные подземные ядерные объекты, указывает NYT.