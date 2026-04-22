Китай ограничил число экзаменов в школах для снижения стресса у учеников

Китайские власти призвали руководство школ снизить уровень стресса и тревоги перед экзаменами как у учеников, так и у родителей, сообщает Nikkei Asia. Министерство образования разослало местным властям методические рекомендации для школ.

В рамках новых мер рекомендовано сократить объем домашних заданий, ввести обязательную ежедневную физическую активность и ограничить занятия в раннее утреннее время. Также рекомендовано ввести ограничения на тестирования в начальной и средней школе. В первые два года начальной школы письменные тесты запретили полностью, в других — разрешили только один экзамен за семестр.

Министерство также ограничило проведение единых экзаменов, за исключением старших классов. О результатах тестов запрещено объявлять публично, они предоставляются только ученикам и родителям.

