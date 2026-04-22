Афганистан подпишет с Россией контракт по нефтепродуктам на форуме в Казани

Афганистан намерен подписать несколько контрактов на экономическом форуме «Россия—Исламский мир» в Казани. Об этом рассказал «РИА Новости» глава российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин.

«Планируется подписание трех контрактов в сфере закупок афганской стороной нефтепродуктов, сельхозпродукции (из России .—"Ъ"), а также контракт на инвестиции российской строительной компании в развитие инфраструктуры Афганистана»,— уточнил господин Хабибуллин.

Форум пройдет в Казани 13–15 мая. В августе 2025-го глава министерства горнодобывающей промышленности и нефти Афганистана Хедаятулла Бадри посетил нефтегазовый форум в Казани. Министр призвал российские компании инвестировать в энергетику Афганистана, в том числе в нефтегазовый сектор.

