Семена меняют рынок

Когда речь идет о развитии регионов, часто упускают из виду тихую, но системную работу агропромышленного комплекса. А между тем именно здесь сегодня формируется новая реальность: локальные производства вытесняют импорт, а государство, селекционные центры и аграрии ведут системную работу по достижению продовольственной безопасности России. Один из ярких примеров такой работы — развитие селекции и семеноводства сахарной свеклы, которое уже меняет экономический ландшафт аграрного сектора всей страны.

Фото: предоставлено «СоюзСемСвекла»

Отечественные семена сахарной свеклы становятся не только доступной альтернативой импорту, но и все более востребованным выбором российских аграриев.

Для посевной кампании 2026 года, по данным анализа коммерческой службы компании «СоюзСемСвекла», российские семена сахарной свеклы стоят в два раза ниже иностранных аналогов.

Дополнительную выгоду для аграриев создает государственная поддержка. В 2026 году в рамках Федеральной научно-технической программы (ФНТП) и региональных программ развития АПК свеклосеющим хозяйствам, приобретающим семена отечественной селекции, предоставляются субсидии на возмещение части затрат. В ряде регионов ставка субсидирования достигает 90% от стоимости приобретенного семенного материала. С учетом субсидий фактическая стоимость отечественных семян для сельхозтоваропроизводителей становится еще ниже, что делает их приобретение экономически максимально привлекательным по сравнению с импортными аналогами.

При этом доля отечественных семян сахарной свеклы демонстрирует стремительный рост: с 8% в 2024 году до 20% в 2025 году. На этом фоне, согласно данным Федеральной службы государственной статистики РФ, валовой сбор сахарной свеклы в 2025 году составил 48,94 млн тонн, что на 8,5% выше показателя 2024 года, а средняя урожайность выросла на 6,3% — до 40,7 т/га, что подтверждает полную конкурентоспособность отечественной селекции.

От импортозависимости к росту

Обеспечение продовольственной независимости России напрямую зависит от развития отечественной селекции и семеноводства. Согласно Доктрине продовольственной безопасности РФ, к 2030 году доля семян основных сельскохозяйственных культур отечественной селекции должна достичь 75%. Сахарная свекла долгое время оставалась одной из самых проблемных культур: еще три года назад доля иностранных семян составляла практически 100%.

Вице-премьер Дмитрий Патрушев, выступая на совещании о работе растениеводства в 2025 году, отметил: «В прошлом году мы практически вплотную приблизились к отметке 70% по общей обеспеченности отечественными семенами. Наиболее яркий пример — сахарная свекла. Буквально три года назад почти весь объем этих семян импортировался. По итогам 2025 года примерно четверть посевного материала была российской».

Правительство России продолжает политику постепенного сокращения импортозависимости. На 2026 год установлены квоты на ввоз семян из недружественных стран в размере 15 тыс. тонн, что ниже показателя 2025 года (18,3 тыс. тонн). В частности, квота на импорт гибридных семян сахарной свеклы на 2026 год составляет 1,9 тыс. тонн (против 2,7 тыс. тонн в 2025 году). Соответствующий приказ от 29 декабря 2025 года №849 подписала министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

Успехи отечественных гибридов

Сезон 2025 года стал серьезным испытанием для аграриев. Майские возвратные морозы привели к пересеву части посевов, а засушливые условия в регионах Южного федерального округа сказались на снижении урожайности. Тем не менее российские селекционеры продемонстрировали, что отечественные гибриды способны выдерживать экстремальные погодные условия.

В ряде регионов в 2025 году гибриды «СоюзСемСвеклы» продемонстрировали рекордные показатели урожайности, превысив как средние региональные значения, так и результаты иностранных аналогов.

В Республике Башкортостан гибрид «Скала» показал урожайность 65 т/га, что на 30% выше среднерегионального уровня. В Республике Татарстан гибрид «Айсберг» достиг 66,2 т/га, подтвердив высокую адаптированность к местным почвенно-климатическим условиям. В Тамбовской области гибрид «Бриз» показал результат 62 т/га, войдя в число лидеров по урожайности в ЦЧР и превзойдя многие импортные аналоги.

Развитие семеноводства

Фото: предоставлено «СоюзСемСвекла»

Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут уделяет особое внимание развитию отечественного семеноводства. На совещании в Совете федерации она заявила: «Обеспеченность семенами — одна из важнейших задач Минсельхоза. Россия за шесть лет должна выйти на уровень обеспеченности семенами в 75%».

Размножение гибридов сахарной свеклы отечественной селекции сосредоточено в двух ключевых регионах. В Республике Крым, где в 2025 году все 453,4 га семенников засеяли гибридами ООО «СоюзСемСвекла». А также на Ставрополье, где площади под семеноводство в 2025 году увеличили вдвое — до 985 га.

Российская селекция сахарной свеклы совершила качественный скачок за последние три года. Доля отечественных семян выросла с 0,5% до 20% и продолжает увеличиваться. Стоимость российских гибридов в два раза ниже импортных аналогов, а показатели урожайности и сахаристости сопоставимы с мировыми образцами.

Успехи «СоюзСемСвеклы» и других отечественных селекционных центров доказывают: Россия способна обеспечить свою продовольственную независимость по ключевым культурам. Государственная поддержка в рамках ФНТП, субсидирование производителей, использующих отечественные семена, и постепенное квотирование импорта создают условия для дальнейшего развития отрасли.

Выбор отечественного продукта сегодня — это не только вклад в продовольственную безопасность страны, но и экономически обоснованное решение для каждого агрария.

Андрей Шамсиев