У лидера Тайваня случился недолет

Китай одержал небольшую, но приятную для него тактическую победу над Тайванем — самоуправляемым островом, который Пекин считает своей неотъемлемой территорией. Глава островной администрации Лай Циндэ был вынужден отказаться от визита в Эсватини (а это единственный оставшийся на всем Африканском континенте дипломатический союзник Тайваня) из-за отзыва разрешения на пролет его самолета над территориями трех стран региона. В Тайбэе связали отказ с давлением Китая. В Пекине обвинения отвергли, но горячо поблагодарили власти Сейшельских Островов, Маврикия и Мадагаскара за приверженность «принципу одного Китая».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лай Циндэ

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters Лай Циндэ

Визит Лая Циндэ — первая зарубежная поездка тайваньского лидера с ноября 2024 года, когда он посетил Маршалловы Острова, Тувалу и Палау транзитом через Гавайи и американскую территорию Гуам,— планировался на 22–26 апреля. В Эсватини (до 2018 года известном как Королевство Свазиленд) он намеревался принять участие в торжествах по случаю 40-й годовщины восшествия на престол короля Мсвати III. Но вышла незадача: накануне вылета три африканские страны, через воздушное пространство которых должен был пролететь борт с господином Лаем, отозвали право на пролет. Виновных в случившемся в Тайбэе определили сразу же.

«Аннулирование разрешений на полеты над Сейшельскими Островами, Маврикием и Мадагаскаром без предварительного предупреждения фактически произошло из-за сильного давления со стороны китайских властей, включая экономическое принуждение»,— сообщил журналистам в Тайбэе вечером 21 апреля генеральный секретарь главы островной администрации Пан Мэнань. И добавил, что такого рода действия КНР «представляют собой вопиющее вмешательство во внутренние дела других стран, нарушают региональный статус-кво и оскорбляют чувства тайваньского народа».

В частности, как поведал агентству Reuters высокопоставленный представитель службы безопасности Тайваня, Китай, очевидно, угрожал ввести экономические санкции против Сейшельских Островов, Мадагаскара и Маврикия, включая отмену списания долгов, в случае если бы разрешение на пролет самолета не отозвали.

Разумеется, власти африканских стран про китайское давление не сказали ни слова.

«Решение было принято независимо и в соответствии с установленными процедурами»,— заявила представитель протокольной службы Министерства иностранных дел Сейшельских Островов Алин Морель. Схожее пояснение дал и представитель МИД Мадагаскара: «Малагасийская дипломатия признает только один Китай. Решение было принято с полным уважением суверенитета Мадагаскара над своим воздушным пространством».

Утверждение Тайбэя о том, что Пекин использовал экономическое «принуждение» для блокировки рейса, отвергли и в Китае. Но при этом горячо поблагодарили три африканские страны за поддержку на практике принципа «одного Китая». «Справедливое дело пользуется широкой поддержкой, в то время как несправедливое дело находит мало поддержки»,— заявил представитель Управления по делам Тайваня при правительстве Китая Чжан Хань на пресс-конференции 22 апреля, цитируя древнекитайского философа Мэн-цзы.

Отдельное заявление на этот счет с выражением «глубокой признательности» трем странам за их «приверженность принципу "одного Китая", полностью соответствующему международному праву», выпустил в среду и китайский МИД.

Материковый Китай считает Тайвань неотъемлемой частью своей территории и всячески противостоит любым попыткам острова играть самостоятельную роль на международной арене. Одним из главных проявлений этого в Пекине считают дипломатические отношения, которые Тайбэй установил с некоторыми второстепенными странами мира, оказывая им щедрую экономическую помощь в ответ за официальное признание.

В последние годы Китай развернул масштабную кампанию по «перекупке» дипломатических союзников Тайваня, неформально окрещенную «долларовой дипломатией», причем весьма успешную.

Если в 2006 году в «копилке» Тайваня насчитывалось 24 поддерживающих с островом дипотношения государства — преимущественно в Океании, Африке и Латинской Америке, то к нынешнему моменту таковых осталось всего 12. Последней страной, сменившей дипломатическое признание с Тайваня на КНР, стала в январе 2024 года Науру.

В прошлом году даже США, признающие Китай, но оказывающие всестороннюю поддержку властям на Тайване, оказались вынуждены учесть позицию Пекина. На фоне идущих тогда торговых переговоров с Китаем президент США Дональд Трамп не позволил тайваньскому лидеру проехать транзитом через Нью-Йорк, чтобы добраться до Латинской Америки с визитом в Парагвай, Гватемалу и Белиз. К слабому утешению Тайбэя, то решение было принято хотя бы не в последнюю минуту, как сейчас.

Наталия Портякова