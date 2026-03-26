Владимир Путин помиловал осужденную жительницу Тамбова

Осужденная жительница Тамбова была помилована указом президента РФ Владимира Путина, сообщили в региональном УФСИН 26 марта. В 2018-м женщине назначили 9 лет колонии общего режима, но исполнение приговора было отсрочено до достижения ребенком осужденной 14-летнего возраста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В течение прошедших лет женщина находилась на учете в уголовно-исполнительной инспекции (УИИ) и, как отметили в УФСИН, зарекомендовала себя с положительной стороны. В феврале прошлого года она обратилась с прошением о помиловании. Сотрудники УИИ подготовили положительную характеристику — они указали, что женщина не нарушала общественный порядок, к уголовной ответственности не привлекалась и добросовестно занималась воспитанием ребенка. Она также получила благодарность бригады беспилотной авиации ГРОМ «Каскад» за «активную гражданскую позицию в вопросах обеспечения и безвозмездной поддержки выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции».

Как сообщал «Ъ», мартовский указ Владимира Путина о помиловании касался 23 осужденных женщин. Этот указ — закрытый, поскольку в нем содержатся персональные данные. Освобождены от преследования были те, у кого есть дети и родственники, участвующие в боевых действиях на Украине.

В Тамбовской области это четвертый осужденный, помилованный президентом за последние годы. По данным регионального УФСИН, в 2024-м были помилованы двое граждан, состоявших на учете в уголовно-исполнительной инспекции, а также женщина, отбывавшая наказание в колонии-поселении №2 Кирсановского округа.

Денис Данилов