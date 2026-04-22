Самарский губернатор сообщил о повреждении двух домов в Сызрани

Утром 22 апреля вражеские БПЛА повредили два многоквартирных дома в Сызрани. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале в Max.

В настоящее время развернут оперативный штаб. На месте обрушения подъезда дома еа ул. Астраханской продолжаются аварийно-спасательные работы. Угроз обрушения конструкций второго дома нет.

В результате атаки пострадали 12 человек, под завалами предположительно остаются два человека. Трое пострадавших госпитализированы, остальным оказана амбулаторная медицинская помощь. Работают медицинские психологи.

Андрей Сазонов