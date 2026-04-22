В Москве задержан подозреваемый в подготовке взрыва у объектов Минобороны

Сотрудники ФСБ задержали в Москве россиянина 1981 года рождения. Его подозревают в планировании взрыва у объектов Минобороны по заданию «террористических организаций» из Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.

Следственная служба московского УФСБ возбудила уголовное дело об участии в деятельности организации, признанной в России террористической (ч. 2 ст. 205.5 УК). Задержанный заключен под стражу.

Как рассказали в ведомстве, мужчина «инициативно установил контакты» с украинскими организациями. По их заданию он прибыл в Москву, чтобы подорвать самодельное взрывное устройство около объектов Минобороны. После этого мужчина собирался выехать на Украину для участия в боевых действиях против России, утверждают в ФСБ.

Сотрудники ФСБ изъяли у мужчины телефон, который использовался для связи с куратором. Он признал вину, сообщили в ведомстве.