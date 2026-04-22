Структура «Калашникова» стала совладельцем нескольких швейных фабрик в регионах

Структура ГК «Калашников» «Триада-ТКО» в марте-апреле 2026 года стала совладельцем десяти компаний, связанных со швейными предприятиями в Московской. Владимирской, Тульской и Ивановской областях. Информация об этом содержится в ЕГРЮЛ, ее изучил РБК.

«Триада-ТКО» получила 50% в ООО «Эко-Текс», производственные площадки которого находятся в Шатуре и Москве. Производство выпускает одежду и аксессуары «Спартак», в том числе оно создало коллекцию «Спартак 1935».

В Московской области «Триада-ТКО» выкупила по 21% в трех компаниях — «Бета-Текстиле», «Ласките» и «Витекском». Согласно данным СПАРК, все эти организации производят «прочую верхнюю одежду». Во Владимирской области структура «Калашникова» консолидировала Собинскую швейную фабрику, которая выпускает спецодежду и трикотажные изделия, а также «Промышленную компанию “Хуа Лун”», производящую «прочую верхнюю одежду».

Кроме того, «Триада-ТКО» приобрела в Тульской области по 21% в структурах, связанных с мощностями в поселке Юбилейном, а также стала совладельцем «Швейного предприятия “Успех”». Компания также завладела фирмой «Текстиль-А» в Ивановской области.

Как отмечает РБК, «Триада-ТКО» в 2024-2025 годах стала совладельцем пяти предприятий, которые, в частности, производят спецодежду. Компания также приобрела долю в швейном комбинате «Парижская коммуна» под Тверью, швейную фабрику «Космос» на Дмитровском шоссе в Москве и 21% в компании «Булава» — владельца фабрик по производству спецодежды в Ростовской области. Летом прошлого года «Триада-ТКО» стала совладельцем десяти структур, которые связаны со швейными производствами в Московской, Владимирской, Тверской, Тульской и Орловской областях.