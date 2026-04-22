В Крыму задержан подозреваемый в сборе сведений для ГУР Украины

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность подозреваемого в сотрудничестве с Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины. По данным УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, он собирал информацию о подразделениях российского оборонного ведомства.

Как уточнили в спецслужбе, житель Волгоградской области 1995 года рождения «инициативно установил контакт» с представителем ГУР Украины. По заданию «куратора» он собирал и передавал сведения о местонахождении подразделений Минобороны России в Севастополе, указывают в пресс-службе ведомства.

Следственный отдел крымского УФСБ России возбудил уголовное дело по статье о государственной измене (ст. 275 УК). Подозреваемого заключили под стражу.