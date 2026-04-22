Над Таганрогом отразили воздушную атаку

Над Таганрогом средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своих соцсетях .

«Силами ПВО все цели отработаны», — написала госпожа Камублова.

Горожанам напомнили правила действия при падении обломков опасных объектов.

«Если вы увидели обломки БПЛА или подозрительные предметы - не подходите к ним. Наберите 112 и сообщите координаты. Это может спасти вашу и чью-то жизнь. Берегите себя», — отметила глава.

Константин Соловьев

