Новосибирские таможенники возбудили два дела о ввозе редкого коралла из ОАЭ

Сотрудники таможенного поста новосибирского аэропорта Толмачево выявили в багаже прилетевшего из Дубая (Объединенные Арабские Эмираты) морской коралл весом более 620 г. Такой сувенир возможен к ввозу только при наличии разрешительных документов и декларирования, отметили в Сибирском таможенном управлении (СТУ).

Как рассказали в СТУ, обнаруженный в сумке новосибирца мадрепоровый коралл — вид, который находится под угрозой исчезновения. По словам туриста, редкий коралл он нашел на пляже и привез домой на память об отдыхе.

В отношении новосибирца возбудили два дела об административном правонарушении — по фактам недекларирования товаров (ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ) и несоблюдения установленных запретов и ограничений (ст. 16.3 КоАП РФ).

Как писал «Ъ-Сибирь», таможенники в барнаульском аэропорту (Алтайский край) обнаружили в ручной клади путешественника из Таиланда редкую морскую раковину весом более 490 г.

