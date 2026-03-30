В багаже туриста из Таиланда алтайские таможенники обнаружили диковинную раковину

Сотрудники таможенного поста барнаульского аэропорта (Алтайский край) обнаружили в ручной клади путешественника из Паттайи (Таиланд) морскую раковину весом более 490 г. Турист пояснил, что нашел панцирь моллюска на пляже и привез в качестве сувенира, рассказали в Сибирском таможенном управлении (СТУ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: stu.customs.gov.ru Фото: stu.customs.gov.ru Фото: stu.customs.gov.ru Следующая фотография 1 / 3 Фото: stu.customs.gov.ru Фото: stu.customs.gov.ru Фото: stu.customs.gov.ru

Как показала экспертиза, находка — раковина вида тридакна, которая подпадает под действие природоохранной конвенции СИТЕС.

СТУ возбудило два дела об административном правонарушении — о недекларировании товаров (ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ) и несоблюдении запретов и ограничений (ст. 16.3 КоАП РФ). Пассажиру грозит штраф и конфискация товара.

Михаил Кичанов