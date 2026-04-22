В Башкирии замедлились темпы ввода жилья

В марте в Башкирии сдано в эксплуатацию 131 тыс. кв. м жилья, что на 800 кв. м меньше февральских показателей. По сравнению с мартом прошлого года объемы сократились на 25,5%, говорится в отчете Башстата.

Всего с января по март в республике введено 360,8 тыс. кв. м жилых помещений. Отставание от первого квартала 2025 года составляет 24,6%.

318,3 тыс. кв. м нового жилья приходится на индивидуальное строительство; этот объем на 31,5% меньше, чем в январе — марте прошлого года. Строительные компании увеличили сдачу в три раза, до 42,5 тыс. кв. м.

Идэль Гумеров