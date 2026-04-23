Сегодня исполняется 80 лет заслуженному мастеру спорта СССР, заслуженному тренеру СССР Анатолию Бышовцу

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Анатолий Бышовец

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Его поздравляет член попечительского совета общества «Динамо», председатель консультативного совета и член совета директоров футбольного клуба «Динамо Москва» Сергей Степашин:

— Дорогой Анатолий Фёдорович! Сердечно поздравляю с замечательной датой! Вы — выдающийся советский и российский футболист и тренер. Многократный чемпион СССР и двукратный обладатель Кубка нашей огромной страны, лучший игрок и бомбардир сборной на чемпионате мира 1970 года — это только часть ваших свершений. Травма вынудила Вас достаточно рано завершить карьеру игрока, но раскрыла таланты наставника новых чемпионов. Под вашим руководством состоялись победа над Бразилией в финале и золотые медали на Олимпиаде-1988 в Сеуле! Очень рад видеть Вас на матчах «Динамо», и пусть эта традиция сохранится на долгие годы. Здоровья, новых побед и всего самого наилучшего!

Поздравления передает капитан олимпийской сборной 1988 года Виктор Лосев:

— Дорогой Анатолий Федорович, от всей души поздравляю с прекрасной датой. Вы остаетесь в великолепной форме, здоровья вам, семье, родным и близким. Счастлив, что под вашим руководством стал олимпийским чемпионом, в этом ваша огромная заслуга как тренера. Желаю, чтобы вы продолжали нас радовать своей спортивной аналитикой, комментариями, они у вас всегда отличные. Добра и здоровья!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»