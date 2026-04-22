В Санкт-Петербурге при падении машины в канал пострадали два человека

Легковая машина упала в Обводный канал в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Пострадали два человека, сообщили в городском ГУ МЧС.

Инцидент произошел сегодня утром на Лермонтовском проспекте, у дома 54. Автомобиль пробил ограждение и упал в канал. Его извлекли из воды автокраном. Пострадавшие — мужчины, их госпитализировали.

Причины ЧП пока неизвестны. В ликвидации его последствий участвовали 15 человек с применением трех единиц техники, передает ТАСС.