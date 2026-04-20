Курский суд приговорил наводчика дронов к 19 годам строгого режима

Курский областной суд признал Александра Пустрашова — жителя Свердловской области 1985 года рождения — виновным в государственной измене (ст. 275 УК РФ, до пожизненного лишения свободы) и назначил ему 19 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 400 тыс. руб. и ограничением свободы на 1,5 года. По данным следствия, Пустрашов приехал в регион, чтобы шпионить в пользу украинской разведки и передавать координаты для нанесения ударов БПЛА. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Курской области 20 апреля.

В материалах дела сказано, что осужденный, «являясь противником проводимой политики на территории РФ, начал изучать идеологию пропагандируемую представителями украинского военизированного объединения», затем проникся их идеями и «стал сочувственно относиться к лицам, ведущим боевые действия на стороне и в интересах данного объединения».

Мужчина связался с неназванным объединением и сообщил о желании принять участие в его деятельности. Осужденный прибыл в командировку в Курскую область, имея задание от украинской разведки собрать информацию о наиболее уязвимых объектах инфраструктуры и передать их координаты.

Дело рассматривалось в закрытом режиме. Приговор может быть обжалован.

В начале апреля Второй Западный окружной военный суд признал 38-летнего жителя города Моршанска Тамбовской области виновным в государственной измене и приговорил его к 18 годам за передачу разведданных Украине. Как сообщал «Ъ-Черноземье», мужчину также осудили за призывы к экстремизму и финансирование терроризма.

Денис Данилов