В центре Ростова-на-Дону сбили 15-летнего пешехода

В Ростове-на-Дону накануне вечером, 21 апреля, сбили несовершеннолетнего. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Происшествие случилось в районе дома №64 по проспекту Ворошиловскому. По предварительным данным, 28-летний водитель Nissan допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода.

Пешеход пострадал в результате ДТП.

