Японский ритейлер Nojima приобретает производство Hitachi за $690,6 млн

Японский ритейлер электроники Nojima объявил о приобретении бизнеса по производству бытовой техники Hitachi за 110 млрд иен ($690,6 млн). Об этом сообщает газета Yomiuri. Бренд будет сохранен, а продукция продолжит продаваться не только в сети Nojima, но и в других магазинах.

Сделка обусловлена стремлением Nojima развивать продукцию под собственной торговой маркой. Для Hitachi продажа актива является частью стратегии по избавлению от непрофильных направлений ради концентрации ресурсов на ИТ-услугах и энергетике.

По данным издания, дочерняя компания продавца Hitachi Global Life Solutions (GLS) выделит производство техники в новую структуру. Nojima приобретет 80,1% акций этой компании в 2026 финансовом году.

Кроме того, Nojima планирует выкупить зарубежные подразделения Hitachi по продажам бытовой техники, которые в 2021 году были проданы турецкому производителю Arelik. По информации турецкой Ekonomi Gazetesi, Arelik подписала соглашение с Hitachi Global Life Solutions о выкупе акций.

Эрнест Филипповский