Каллас заявила о нехватке поддержки от партнеров ЕС по Украине

Партнеры Евросоюза (ЕС) отказываются помогать ему в вопросе поддержки Украины, заявила глава евродипломатии Кая Каллас. О каких странах идет речь, она не уточнила.

Фото: Virginia Mayo / AP

Госпожа Каллас рассказала, что ЕС «просит партнеров о поддержке» по вопросу Украины. «Там, где у нас есть проблема, — это Украина: мы там практически одни и являемся крупнейшими сторонниками. Не совсем одни, но это вызывает у нас беспокойство», — заявила она на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»).

В апреле президент США Дональд Трамп угрожал остановить поставки оружия Украине, если европейские союзники не присоединятся к его инициативе по открытию Ормузского пролива. Речь идет о программе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), которая была инициирована летом 2025 года. Это международная инициатива по оказанию военной помощи Украине. Киев составляет список своих потребностей, а страны-союзники финансируют приобретение американского оружия.

