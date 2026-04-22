Над Ростовской областью и регионами России сбили 155 БПЛА

Над территорией Ростовской области и регионами России средства противовоздушной обороны уничтожили 155 беспилотников. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

Дроны были перехвачены над Курской, Самарской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Саратовской, Пензенской, Ульяновской, Волгоградской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря. Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Ростовской области беспилотные летательные аппараты были уничтожены в Верхнедонском районе.

Константин Соловьев