Ярославский НПЗ показал рекордную прибыль в 2025 году

ПАО «Славнефть-ЯНОС» (Ярославский НПЗ) увеличило чистую прибыль в 2025 году более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом. Данные публикует «СПАРК-Интерфакс».

Согласно данным сервиса, компания получила чистую прибыль в размере 7 млрд 616 млн руб. (3 млрд 437 млн руб. в 2024 году). Выручка компании составила 52 млрд 447 млн руб. (46 млрд 814 млн руб. годом ранее).

Показатели и по выручке, и по чистой прибыли являются рекордными за последние пять лет.

Антон Голицын