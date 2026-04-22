Суд досрочно разрешил возобновить работу «Плов центра» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге Чкаловский районный суд разрешил досрочно возобновить работу закусочной «Плов центр» на улице Академика Шварца, 17Д, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Индивидуальный предприниматель Ж.Д. Абдулладжанов устранил недостатки и обратился в суд с ходатайством о досрочном снятии запрета. Накануне, 21 апреля, в суд поступило заключение Роспотребнадзора, подтверждающее их устранение. Ходатайство предпринимателя было удовлетворено.

Напомним, работа «Плов центра» была приостановлена на 20 суток по постановлению суда 13 апреля после проверки Роспотребнадзора из-за многочисленных нарушений. Так, в закусочной не было туалета для посетителей, не соблюдались правила сбора твердых бытовых и пищевых отходов. Лабораторные испытания отобранных проб пищевой продукции и воды показали неудовлетворительные результаты.

