FT: Revolut обсуждает выход на IPO с оценкой до $200 млрд

Британская финтех-компания Revolut рассматривает план достичь оценки в $150–200 млрд на будущем листинге на фондовом рынке. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на инвесторов, знакомых с планами компании.

Как отмечает газета, если Revolut удастся реализовать этот сценарий, его основатель Ник Сторонский может стать одним из богатейших людей мира.

По данным издания, хотя официальная цель еще не зафиксирована, руководство банка уже обсуждает эти цифры с бэкерами. Сам выход на IPO ожидается не ранее 2028 года.

В ноябре 2025 года оценка компании составила $75 млрд, что почти вдвое выше показателей 2024 года ($45 млрд). Важным драйвером роста стало получение полной банковской лицензии в Великобритании, что открывает путь к прямому приему депозитов и выдаче кредитов. В ближайшее время компания также готовит вторичную продажу акций, которая может оценить Revolut более чем в $100 млрд.