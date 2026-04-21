Путин наградил орденами Олега Меньшикова и Максима Дунаевского

Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги в культуре и искусстве» художественного руководителя театра имени Ермоловой Олега Меньшикова. Кроме того, орден «За заслуги перед Отечеством IV степени» был присвоен композитору и народному артисту России Максиму Дунаевскому.

Согласно указу, опубликованному на официальном портале правовых актов, награды присуждены за значительный вклад в развитие искусства и многолетний плодотворный труд.

Почетным орденом за достижения в области культуры также был удостоен коллектив московского театра «Современник».

Олег Меньшиков возглавляет театр имени Ермоловой с 2012 года. Актер известен ролями в «Покровских воротах», «Сибирском цирюльнике» и «Утомленных солнцем».

Максим Дунаевский, занимающий пост худрука Московской областной филармонии, является автором музыки к фильмам «Д'Артаньян и три мушкетера», «Мэри Поппинс, до свидания!» и мультфильму «Летучий корабль».