ЦСКА отпадает

В 26-м туре чемпионата России по футболу ЦСКА сумел добиться только ничьей в домашнем матче с «Ростовом» — 1:1. При этом армейцы проигрывали по ходу встречи и ушли от поражения благодаря голу Тамерлана Мусаева. ЦСКА снова потерял очки в борьбе за бронзовые медали, оставшись на шестой строчке в турнирной таблице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч ЦСКА и «Ростова»

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Весенний спад в игре ЦСКА привел к тому, что он опустился на шестое место, отстав от замыкающего тройку «Локомотива», который и сам на этом отрезке сезона не избежал сбоев, на пять очков. Отставание от претендующих на чемпионство «Зенита» и «Краснодара» вообще выросло до 12 и 11 баллов соответственно, хотя после первой части чемпионата армейцы находились от лидеров в трех-четырех пунктах, а с железнодорожниками разница у них была и вовсе чисто символическая — минус один. Они оказались даже на два очка позади «Спартака», который перед возобновлением сезона опережали на семь.

То, что главный тренер ЦСКА Фабио Челестини ведет команду куда-то не туда, подтвердилось и в предыдущем туре, когда вслед за поражением от «Сочи» она едва не уступила «Крыльям Советов». Тогда красно-синих спас гол Матвея Кисляка. При этом чуть ли не единственный футболист в их составе, к которому сложно предъявить претензии, перебрал желтых карточек и получил дисквалификацию на матч с «Ростовом». Кроме того, из-за травмы выбыл другой важный игрок — Кирилл Глебов. Не вернулся в строй и основной голкипер Игорь Акинфеев. Разве что Челестини вернул в стартовый состав левого защитника Мойзеса, у которого не так давно произошел конфликт со швейцарским специалистом как раз на почве весенних неудач клуба.

«Ростов» в прошлом туре, как ранее и ЦСКА, проиграл дома занимающему последнее место «Сочи», который, правда, неожиданно восстал из пепла и в 26-м туре одержал третью победу подряд, одолев еще «Крылья» (2:1). Но москвичам легче от этого не стало. Первый тайм проходил с преимуществом подопечных Джонатана Альбы, несмотря на то что Челестини выбрал довольно агрессивную тактическую схему с двумя нападающими — Лусиано Гонду и Тамерланом Мусаевым. Формула «один форвард хорошо, а два лучше» успеха не принесла. Тот же Мусаев отметился лишь результативным ударом по ногам, за что ему показали желтую карточку.

Ростовская пара нападающих — Егор Голенков и Тимур Сулейманов — действовала слаженнее и эффективнее, оказывая серьезное давление на оборону хозяев. Голенков и гол мог забить, если бы подстроился под мяч на стандарте, а так ударил в сторону от ворот. Сулейманов тоже не попал в створ из достаточно выгодного положения. Зато Роналдо не промахнулся на 36-й минуте. Бывший армеец Константин Кучаев вбросил аут в штрафную площадь, а Виктор Мелехин выиграл воздух. Центральный защитник ЦСКА Кирилл Данилов вроде бы имел возможность разрядить ситуацию, но головой скинул мяч прямо на ногу ростовскому бразильцу, который с лета загнал его в сетку. Армейцы же до перерыва так ничего в атаке не создали, записав себе в актив лишь дальний удар Ивана Облякова в голкипера Хидаета Ханкича.

Во втором тайме Челестини выпустил Энрике Кармо и переставил Данила Кругового на левый фланг. Именно оттуда красно-синие наконец-то организовали голевой момент, когда Круговой убежал практически один на один с Ханкичем и зарядил над перекладиной. А потом еще Кармо опасно прострелил на дальнюю штангу, и Мойзес чуть-чуть не успел к мячу. Но хозяева настолько прибавили в активности, что все-таки заслужили гол. Круговой подал в штрафную, и Мусаев на 57-й минуте сравнял счет, выскочив из-под Умара Сако и точно пробив головой.

«Ростов» после перерыва заметно подсел и даже уже при ничейном результате продолжал защищаться низким блоком, редко переходя на чужую половину поля. Вдобавок Альбе пришлось произвести вынужденную замену вратаря из-за травмы Ханкича, хотя ему прежде всего нужно было менять игру.

Гостям все же удалось освежить ее, а вышедшие со скамейки запасных Хорен Байрамян и Андрей Лангович поучаствовали в комбинации, которая вполне могла принести им победу в матче. Армейцев выручил голкипер Владислав Тороп, отразивший удар с убойной дистанции Сулейманова.

В концовке москвичи устроили штурм и попытались дожать соперника, который уже был согласен на 1:1 и больше тянул время.

В итоге на 100-й минуте судья зафиксировал ничью, и ЦСКА с 44 очками остался на шестом месте. И хотя теперь команда Челестини отстает от «Спартака» и «Балтики» всего на один балл, она совершила очередную непозволительную потерю в борьбе за бронзовые медали.

Александр Ильин