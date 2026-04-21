Губернатор отметил инвестиционную привлекательность Ярославской области

В Ярославской области в 2025 году запустили ряд новых крупных производств и оказали адресные меры поддержки бизнесу, регион остается привлекательным для инвесторов. Об этом губернатор Михаил Евраев рассказал во время отчета о работе правительства региона в Ярославской областной думе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области Следующая фотография 1 / 3 Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Михаил Евраев отметил, что в прошлом году в Тутаеве начал работу новый завод по производству катализаторов «Реал Сорб». Там же запущена вторая очередь завода «ПСМ Прайм», где производят блочно-модульные электростанции большой мощности. В Ярославском округе открыто производство орхидей с объемом инвестиций 2,5 млрд руб. В индустриальном парке «Новоселки» в Ярославле запущены распределительные центры сети магазинов «Чижик» и аптечной сети «Апрель», объем инвестиций по двум проектам составил 3,4 млрд руб.

«Управленческая команда региона вместе с депутатским корпусом продолжит работать над поддержкой бизнеса, созданием благоприятного инвестиционного климата и привлечением деловых партнеров»,— сказал Михаил Евраев.

Сейчас в Ярославской области действуют три территории опережающего развития (ТОР) — в Тутаеве, Ростове Великом и Гаврилов-Яме, в которых работают 28 резидентов. Развивается малое и среднее предпринимательство (МСП). За 2025 год количество МСП увеличилось на 3,2%, или 1653 единицы. Количество самозанятых выросло за год на 35 тыс. В 2025 году министерство инвестиций и промышленности Ярославской области оказало помощь более чем 1,5 тыс. субъектов МСП. По словам министра инвестиций и промышленности региона Александра Ольхова, поддержка бизнеса является результативной.

«Особенно важны точные данные и профессиональный подход. В своем докладе уполномоченный по правам предпринимателей Альфир Бакиров назвал цифру — 408 предприятий, воспользовавшихся поддержкой в 2025 году. Эта информация почти в три раза меньше реальных показателей. Наша общая задача, опираясь на объективные данные и профессиональную аналитику, выстраивать конструктивный диалог между представителями всех типов власти и предпринимателями»,— сказал министр инвестиций и промышленности Ярославской области.

Алла Чижова