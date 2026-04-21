«Сочи» одержал три победы подряд в РПЛ впервые с 2022 года

Футбольный клуб «Сочи» со счетом 2:1 на своем поле обыграл самарские «Крылья Советов» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Эта победа стала для южной команды третьей подряд в чемпионате.

Дублем в составе победителей отметился Марсело Алвес. У гостей отличился Иван Олейников. На 82-й минуте с поля был удален полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Бабкин, а в добавленное ко второму тайму время — защитник самарцев Томас Гальдамес.

Ранее «Сочи» победил «Ростов» и московский ЦСКА с одинаковым счетом — 1:0. Клуб выиграл три матча подряд в РПЛ впервые с мая 2022 года. В сезоне-2021/22 команда заняла второе место в чемпионате России.

Тем не менее «Сочи» по-прежнему замыкает турнирную таблицу РПЛ. На счету клуба 18 очков в 26 встречах. Его отставание от зоны стыковых матчей — четыре очка; от 12-го места, гарантирующего сохранение места в элитном дивизионе команду отделяет пять баллов. В следующем туре «Сочи» на выезде встретится с московским «Динамо».

«Крылья Советов» занимают 12-е место с 23 очками. В 27-м туре они примут московский «Локомотив».

Арнольд Кабанов