Михаил Евраев рассказал о росте экономики Ярославской области

В 2025 году Ярославская область показала положительную динамику по основным макроэкономическим показателям. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев во время своего выступления в Ярославской областной думе, посвященном отчету о работе правительства в прошлом году.

В частности, валовый региональный продукт (ВРП) превысил сумму в 1 трлн руб. Средний рост ВРП составил 17%.

«Это очень хороший результат. Индекс объема инвестиций в основной капитал составил 107,9% за 2024 — 2025 годы. В абсолюте инвестиции у нас уже второй год подряд более 170 млрд руб., а инвестиции — это главный драйвер развития региона»,— сказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Глава региона добавил, что в настоящее время в работе находится 86 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций в 425 млрд руб. Их реализация позволит создать около 27 тыс. рабочих мест в Ярославской области.

Средняя заработная плата в Ярославской области выросла за год на 14,2%, более чем вдвое опередив инфляцию, которая составила 6,3%. В конце 2025 года правительство области, объединение работодателей и профсоюзы подписали соглашение, установившее МРОТ в регионе в размере 30 тыс. руб. в месяц.

«После проведенных мероприятий по повышению заработной платы в бюджетной сфере мы уверенно обратились в Правительство Российской Федерации с предложением с 1 января 2027 года сделать МРОТ 40 тысяч рублей. Мы как регион к этому абсолютно готовы»,— заявил Михаил Евраев.

В ходе выступления губернатор затронул тему государственного долга области. В абсолютном выражении он вырос, но относительно уровня собственных доходов бюджета снизился.

«Несмотря на все сложности, давление и санкции в экономике, мы благодаря жесткой финансовой дисциплине, которую у себя приняли, устойчиво развиваемся и являемся привлекательной территорией для инвестирования»,— подчеркнул губернатор.

Антон Голицын