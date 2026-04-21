Умер летчик Кашин, нейтрализовавший в 1973 году захватчиков самолета

В возрасте 89 лет умер Герой Советского Союза летчик Иван Кашин. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области. В 1973 году господин Кашин помог нейтрализовать захватчиков пассажирского самолета Як–40.

Как рассказали в пресс-службе, летчик скончался 20 апреля. Церемония прощания состоится 23 апреля в 11:00 в Брянском театре драмы им. А. К. Толстого.

2 ноября 1973 года Иван Кашин командовал экипажем рейса из Москвы в Брянск. Во время полета четверо юношей в возрасте от 16 до 21 года, вооруженные ружьями и обрезами, взяли в заложники 24 пассажира рейса самолета. Господин Кашин успел подать сигнал бедствия. Затем по требованию захватчиков пилот совершил в сложных погодных условиях посадку в аэропорту Внуково.

Нарушители потребовали выкуп в $1,5 млн и обеспечение их перелета в Швецию. Правоохранительные органы взяли самолет штурмом. Двоих захватчиков удалось задержать, еще двое погибли. В результате происшествия трое пассажиров и один член экипажа были ранены.

В декабре 1973 года Ивану Кашину за героизм, мужество и высокое летное мастерство, проявленные при исполнении служебных обязанностей, присвоили звание Героя Советского Союза. В 2017 году ему было присвоено звание Почетного гражданина Брянска.