Заповедные требования отмене не подлежат

Необычная коллизия произошла в Никулинском суде, куда Генпрокуратура РФ обратилась с иском об обращении в доход государства земель Тебердинского национального парка, купленных ответчиками, среди которых значится сенатор РФ Ахмат Салпагаров, по многократно заниженной цене. Представитель надзорного ведомства попытался отозвать иск, мотивируя это намерением защитить интересы государства иным законным способом. Однако суд решил провести процесс, сославшись на то, что в противном случае могут быть нарушены интересы не только РФ, но и третьих лиц.

Сенатор Ахмат Салпагаров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Сенатор Ахмат Салпагаров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В Никулинском суде столицы 21 апреля началось слушание по существу иска Генпрокуратуры об обращении в доход государства земельных участков, ранее относившихся к Тебердинскому природному биосферному заповеднику (национальному парку) возле поселения Домбай, возведенных на них коммерческих объектов, а также головной компании строительного холдинга «Кубанское» стоимостью около 4 млрд руб. Ответчиками по иску, как ранее сообщал “Ъ”, указаны 27 физических лиц, включая члена Совета федерации с 2015 года Ахмата Салпагарова, и пять юридических.

Иск в суд был подан 30 марта, а предварительное заседание, которое состоялось 14 апреля, началось весьма неожиданно.

Представитель Генпрокуратуры заявил о том, что надзорное ведомство свои требования отзывает. Председательствующая Елена Кузнецова удалилась в совещательную комнату, через некоторое время вернулась и предложила сторонам обговорить дату начала слушаний по существу, пообещав в этот день огласить свое решение по заявлению Генпрокуратуры.

С этого заседание и началось. Судья объявила, что отклоняет просьбу надзорного ведомства, указав на то, что Гражданский кодекс ей это позволяет. В качестве обоснования такого решения председательствующая назвало то обстоятельство, что отказ от разбирательства может нарушить интересы не только самого государства, но и третьих лиц.

Узнав, что процесс все-таки состоится, представители надзорного ведомства заявили, что поддерживают исковые требования претензии «в полном объеме». После этого судья предложила высказать свое мнение по претензиям надзора и всем ответчикам.

Что касается сути самого иска, то, как рассказывал “Ъ”, речь в нем идет о нарушениях, выявленных в ходе проверки соблюдения антикоррупционного законодательства.

Надзором было установлено, что возглавлявший в 2003–2009 годах ООО «Инвестиционно-строительная компания "Кубанское"» (ИСК «Кубанское») Ахмат Салпагаров добился выделения своему брату Асхату Салпагарову и другим аффилированным лицам, а также ООО «Шанс» 2,28 га заповедной земли. Для этого он воспользовался помощью тогдашнего главы Карачаевского городского округа Сапара Лайпанова, отмечается в иске. Чиновник, по данным надзора, передал участки в аренду лицам и организациям, уже построивших там 12% зданий, что по местному законодательству позволяло арендаторам выкупить землю по цене во много раз ниже рыночной — 574,6 тыс. руб. при реальной в 235 млн руб.

Большинство ответчиков требовали в требованиях надзора отказать. Представители сенатора при этом заявляли, что не понимают, каким образом можно что-то изъять в доход государства, притом что лично господину Салпагарову и другим ответчикам никакие обвинения не предъявлялись. Тем более, отмечали адвокаты, что для этого потребовалось бы обращение в Совет федерации за разрешением на привлечение к уголовной ответственности. Ничего подобного сделано не было, резюмировали представители ответчика.

Примерно в том же духе выступили большинство представителей и других ответчиков. При этом многие настаивали на необоснованности ареста активов ответчиков, указывая, что среди последних немало пожилых людей.

«Им по 70, а некоторым уже по 80 лет,— заявляли защитники.— Но из-за наложения ареста на счета они не могут не только снять пенсии, но и оплатить коммунальные услуги».

Лишь представитель АО «Домбай 3012» — компании, входящей в строительный холдинг ООО ИСК «Кубанское», заявил, что его доверители полностью согласны с требованием Генпрокуратуры и готовы вернуть все семь спорных участков, на которых уже возведены гостиничные здания, часть которых была продана под жилье. При этом он уточнил, что его клиенты предлагают еще и выкупить саму компанию за сумму около 200 млн руб.

Следующее заседание назначено на 28 апреля. Представителю АО «Домбай 3012» предложено подать свое ходатайство в письменной форме.

Алексей Соковнин