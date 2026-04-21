Выставленные на голосование ульяновские проекты благоустройства могут оспорить

Во вторник на портале «Госуслуги» стартовало народное онлайн-голосование по проектам благоустройства. Об этом сообщил в своем МАКС-канале губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

От Ульяновска на голосование вынесено на этот раз только три проекта благоустройства (год назад выносилось по Ульяновску 12 проектов): сквер «Династия» в Засвияжском районе (куратор — спикер гордумы Илья Ножечкин, сквер входит в его депутатский округ), пляж Центральный (который лишен статуса пляжа с возможностью купания в Волге, но где ремонтируется бассейн, куратор — депутат гордумы Владимир Фадеев) и территория, примыкающая к Ленинскому мемориалу (куратор — первый зампред гордумы Игорь Крючков). Сквер в первый день голосования набрал 33 голоса, пляж — 39 голосов, территория у Ленинского мемориала — 66 голосов. Голосование продлится до 12 июня включительно.

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», 28 марта общественная комиссия (в составе которой почти половина — чиновники мэрии) отбирала из предложенных жителями Ульяновска 44 предложений по благоустройству территорий. Поддержано было только три общественных пространства. Предложение общественного движения «За сохранение исторического наследия Ульяновской области» (ЗСИН) о благоустройстве сквера воинской славы на территории бывшего Суворовского военного училища, за которое было подано больше всего голосов жителей города (более 400 голосов), и которое было поддержано губернатором региона Алексеем Русских и региональным градсоветом, комиссия по неизвестным причинам просто рассматривать не стала, а членов движения ЗСИН и его сопредседателя Игоря Воеводина на заседание не пустила.

О странном поведении администрации города и комиссии во время отчета губернатора перед заксобранием заявил в своем выступлении и лидер фракции ЛДПР, депутат Дмитрий Грачев.

Сопредседатель ЗСИН Игорь Воеводин сказал «Ъ», что по поводу сложившейся ситуации он направил обращения в прокуратуру Ульяновской области о явных нарушениях требований положения о комиссии и ее регламента со стороны председателя общественной комиссии и чиновников, в том числе и главы Ульяновска Александра Болдакина. В обращениях он просит областную прокуратуру выйти в суд в защиту нарушенных прав с целью административного наказания этих людей. После этого, когда суд подтвердит нарушения, он намерен оспорить и само решение комиссии.

Ранее, в беседе с «Ъ-Волга», Игорь Воеводин отмечал, что комиссия, «вынося на голосование только три проекта, полностью дискредитирует саму идею федерального центра об участии населения в решении вопросов развития городской среды».

Сергей Титов, Ульяновск