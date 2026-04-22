Основной капитал прирастал лишь ценами

Рост валового накопления основного капитала (ВНОК, отражает реальный прирост производственного капитала в экономике) во второй половине 2025 года объяснялся лишь увеличением цен, делают вывод аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), отмечая, что такая ситуация фиксировалась впервые с начала 2020 года (см. график).

В четвертом квартале 2025 года в инвестиционной сфере ситуация с трансмиссией спроса в рост накопления капитала была негативной, отмечают в ЦМАКП. «Увеличение спроса транслировалось исключительно в повышение дефлятора, на фоне снижения физического объема», — указывают в центре. При этом отмечено, что «очень низкое качество информации (индекс-дефлятор по импортному оборудованию не учитывает рост долларовых цен) и методологические проблемы (показатель ВНОК включат в себя, в том числе, и приобретение военной техники с длительным сроком эксплуатации) не позволяют делать однозначных выводов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В отношении текущей инвестиционной активности выводы экономистов звучат увереннее. Они заключают, что аппроксимируемая предложением товаров инвестиционного назначения (включая продукцию и услуги ИКТ), такая активность, по данным на февраль, похоже, вновь начала снижаться. Это происходит после быстрого падения, продолжавшегося со второй половины 2024 года, и некоторой стабилизации в конце 2025-го. Отчасти это снижение имеет конъюнктурный характер и обусловлено необычно холодной и снежной погодой на европейской части России — но даже без учета ситуации в начале года, текущую интенсивность инвестактивности следует оценивать как очень низкую, считают в ЦМАКП. Предложение инвестиционных товаров в конце 2025 года составляло 86,4% от среднемесячного уровня середины 2024 года, в феврале 2026 года – 84,2%. Особенно беспокоит аналитиков снижение вложений в «наиболее ценный компонент» производственных инвестиций – машины и оборудование, которое наблюдается с середины 2025 года (сезонность устранена).

Восстановления инвестактивности в этом году аналитики не предвидят, отмечая, что в структуре ВВП по доходам наметилось выраженное вытеснение заработной платой валовой прибыли как инвестиционного ресурса. «Даже с учетом улучшения ситуации во внешнеэкономической сфере, при сохранении нынешних тенденций и характера макрофинансового регулирования, прирост ВВП в текущем году едва ли превысит 1% уровень – причем, на фоне глубокого спада инвестиций», — заключают в ЦМАКП.

Артем Чугунов