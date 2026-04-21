Курское «Динамо» уступило екатеринбургскому УГМК в финале премьер-лиги

Курский женский баскетбольный клуб «Динамо» проиграл УГМК из Екатеринбурга во втором финальном матче премьер-лиги. Игра прошла в Екатеринбурге и завершилась со счетом 69:60 в пользу УГМК (15:17, 20:10, 22:19, 12:14).

Фото с матча «Динамо» с УГМК 21 апреля

Самым результативным игроком курской команды стала Дарья Репникова, заработавшая 17 очков и выполнившая три подбора. Также отличились Ольга Фролкина (14 очков, пять передач и четыре подбора) и Вероника Сазонова (10 очков, пять передач, четыре подбора и два перехвата).

Следующая — третья встреча с УГМК запланирована на 25 апреля. Матч пройдет в Курске и начнется в 17:45.

В первом финальном матче с УГМК 19 апреля «Динамо» из Курска также уступило соперницам со счетом 78:58. Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что курянки вышли в финал премьер-лиги после победы над «Никой-Лузалес».

Егор Якимов