Курское «Динамо» вышло в финал премьер-лиги после победы над «Никой-Лузалес»

Баскетбольный клуб «Динамо» из Курска в третьем матче подряд был сильнее соперника в полуфинальной серии. Курянки обошли в Сыктывкаре БК «Ника-Лузалес» со счетом 87:82. Встреча прошла 8 апреля.

«Динамо»было сильнее на первом отрезке решающего матча — 23:25. Половина закрылась в пользу хозяек (43:40), но курянки в третьей четверти практически смогли установить паритет (63:62), а в четвертой «продавили» соперниц

Как сообщал «Ъ-Черноземье», «Динамо» утвердило свое преимущество над соперницами по полуфиналу с первого матча серии.

Денис Данилов