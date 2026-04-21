Почти половина участников праймериз ЕР в новых регионах имеют боевой опыт

На предварительное голосование «Единой России» (праймериз ЕР) по отбору кандидатов в Госдуму от новых регионов заявилось 73 человека, из которых 29 (40%) являются участниками специальной военной операции, подсчитал «Ъ».

Наиболее активно заявочная кампания на праймериз проходит в Донецкой народной республике, где о намерении баллотироваться в нижнюю палату заявили уже 28 человек. Боевой опыт имеют 13 из них, или 46%. В Луганской народной республике документы подали 15 претендентов, в том числе 8 участников СВО (53%). За право представлять в Госдуме Запорожскую область борются 16 человек, из которых 7 — ветераны (44%). Наконец, в Херсонской области заявилось 14 «кандидатов в кандидаты». На СВО бывал лишь один из них (7%).

Напомним, статус участника спецоперации дает +25% к итоговому результату предварительного голосования. Прием заявок продлится до конца апреля, сами праймериз пройдут с 25 по 31 мая. По итогам отбора ЕР сформирует окончательный список кандидатов в Госдуму.

Александр Дремлюгин, Симферополь