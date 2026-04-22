Энергодумы

Как стало известно “Ъ”, профильный комитет Госдумы поддержал введение принципа «бери или плати» в электросетях, а также авансирование строительства генерации, что предусматривает законопроект Минэнерго о создании института развития на рынке электроэнергетики. По мнению аналитиков, поддержанные инициативы могут привести к росту стоимости электроэнергии для потребителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Комитеты Госдумы по энергетике, финансовому рынку и другим секторам направили в Минэнерго позиции по законопроекту «О содействии инфраструктурному развитию», в рамках которого планируется создание института развития «Росэнергопроект». Об этом глава комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов сообщил главе Минэнерго Сергею Цивилеву (“Ъ” видел письмо). Законопроект внесен на предварительное рассмотрение в Госдуму и правительство с протоколом неучтенных разногласий с другими министерствами.

Как следует из письма, комитет Госдумы может поддержать ряд сетевых инициатив, в том числе введение принципа «бери или плати», а также перевод потребителей, подключенных к Единой национальной электросети, на договоры по оплате услуг по передаче электроэнергии по более высокому котловому тарифу. Также депутаты готовы поддержать введение инвестиционного инфраструктурного платежа — надбавки к цене мощности, которую будут направлять на финансирование строительства генерации или модернизации существующей. По сути, такой принцип будет лежать в основе механизма авансирования энергостроек потребителями.

Сергей Цивилев, глава Минэнерго о создании «Росэнергопроекта», в феврале 2026 года, «Интерфакс»: «Постараемся еще в весеннюю сессию внести на рассмотрение в Госдуму этот законопроект».

Но комитет Госдумы по энергетике отметил и положения законопроекта, которые требуют доработки, среди них — правовой статус «Росэнергопроекта» и оператора финансовой поддержки в сфере электроэнергетики. Как отмечают депутаты, часть планируемых полномочий «Росэнергопроекта» уже реализуется другими структурами. Например, решения по предотвращению дефицитов принимаются правительством, за регулируемые договоры для населения отвечает ФАС, а рыночное ценообразование отслеживает «Совет рынка» (регулятор энергорынков).

Такие же замечания возникли к оператору финансовой поддержки, полномочия которого могут взять на себя другие структуры. Помимо этого, по мнению депутатов, нецелесообразно направлять средства на авансирование на счет оператора, а потом распределять компаниям, так как это увеличит объем авансирования из-за тройного налогообложения в части налога на прибыль. Минэнерго также следует согласовать с Минфином особенности выплаты дивидендов компаний по акциям, которые находятся в собственности государства, и не направлять их на счет оператора. Отдельной проработки требует понятие «отраслевого заказа».

Комитет также не поддерживает выделение положений о «Росэнергопроекте» и финансовом операторе в отдельный законопроект, посчитав, что эти нормы следует отразить в законе «Об электроэнергетике». Депутаты выступают и против целевых взносов и штрафов для машиностроителей в случае просрочки поставки отраслевого заказа, которые должны поступать на счет оператора.

Комитет по финансовому рынку указывает, что часть положений законопроекта предполагает бюджетное финансирование и Минэнерго следует рассмотреть модель государственно-частного взаимодействия по долгосрочному финансированию концессионных проектов, разработанную ВЭБ.РФ.

В Минэнерго сообщили “Ъ”, что большая часть протоколов разногласий согласована с федеральными органами исполнительной власти и министерство приступило к изучению позиций комитетов. В Госдуме на вопрос “Ъ” о том, когда депутаты ожидают официального внесения законопроекта на рассмотрение, не ответили.

Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим согласен, что наделение «Росэнергопроекта» полномочиями отраслевого регулирования противоречит действующему порядку разделения полномочий между органами исполнительной власти. По его словам, сформированные комитетом Госдумы замечания предполагают отказ от функциональной архитектуры компании в том виде, как было предложено Минэнерго.

При этом, продолжает эксперт, комитет поддержал ряд резонансных, в том числе спорных инициатив. Так, принцип «бери или плати» Сергей Сасим называет дискриминирующей мерой по отношению к новым потребителям электроэнергии и считает необоснованной с технико-экономической точки зрения. «Авансирование новых строек — по сути, бесплатное кредитование за счет потребителей на фоне неизбежного увеличения потребительских рисков»,— добавляет он. По словам Сергея Сасима, поддержанная комитетом инициатива по авансированию платежей за счет дополнительной надбавки на оптовом энергорынке приведет к неизбежному росту цены мощности и одноставочной цены на электроэнергию.

Анна Тыбинь, Татьяна Дятел